مليشيات المجلس الانتقالي تختطف مصورا بمحافظة لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - تواصل مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات اختطاف مصور منذ أمس الثلاثاء، في محافظة لحج جنوب اليمن.



وقالت مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت" إن مليشيا الانتقالي الانفصالي اختطفت المصور الشاب عبدالله اياد الكلدي عصر أمس الثلاثاء من منطقة الرباط التابعة لمديرية تبن مركز محافظة لحج.



واوضحت أن تلك المليشيا اخفت الكلدي ومنعت عنه التواصل مع ذويه، إلا أنهم تمكنوا من معرفة مكان احتجازه بعلاقاتهم الخاصة عقب مرور ٢٤ ساعة على اختطافه.



وتعمد مليشيا الانتقالي إلى اختطاف المدنيين بغرض ابتزاز أهاليهم ماليا مقابل الإفراج عنهم في انتهاكات مماثلة لما تمارسها مليشيا الحوثيين الإرهابية، وفق المصادر.



يشار إلى أن مليشيات المجلس الانتقالي تختطف منذ سنوات العشرات من المواطنين بينهم إعلاميين وناشطين في سجونها السرية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج.

