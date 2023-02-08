بعد اشتباكات عنيفة.. فصيل انتقالي مسلح يطرد آخر من معسكر في مركز محافظة شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مدينة عتق مركز محافظة شبوة اشتباكات مسلحة ظهر اليوم الأربعاء، بين فصيلين تابعين للمجلس الانتقالي الانفصالي الذي يسيطر على المحافظة جنوب شرقي اليمن منذ أغسطس/ آب الماضي.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن المواجهات اندلعت بين مجموعة مسلحة يقودها "عبيد العرم " من جهة ومجموعة أخرى تطلق على نفسها "قوات المقاومة الجنوبية" بقيادة "انيس الصبيحي" من جهة أخرى، بعد خلاف الطرفين على مخصصات مالية.



وبحسب المصادر فقد أدت الاشتباكات إلى سيطرة فصيل القيادي العرم على معسكر الشبيكة الذي كان يتمركز فيها الصبيحي في منطقة نوخان جنوب شرقي مدينة عتق.



وأكدت مصادر عدة في شبوة، أن قوات وآليات تابعة للقيادي الصبيحي انسحبت من المعسكر بعد الاشتباكات. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.



وحتى الساعة، لم تصدر السلطات المحلية ولا العسكرية في محافظة شبوة ولا المجلس الانتقالي أي بيان حول الاشتباكات.



وتعد هذه الاشتباكات أحد أبرز صور النزاعات بين فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي، خاصة في محافظة شبوة التي سيطروا عليها في أغسطس الماضي بعد مواجهات مع قوات الحكومية تدخلت فيها الطائرات المسيرة الإماراتية وحسمتها لصالح الانتقالي.

