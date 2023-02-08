اليمن.. تقرير رسمي: تسجيل 3 ملايين نازح بينهم أكثر من 39 ألف طفل محروم من التعليم

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، الأربعاء، تسجيل ما يقارب ثلاثة ملايين نازح في 13 محافظة في البلاد، وأن أكثر من 39 ألف طفل محرومون من التعليم.



جاء ذلك التقرير السنوي الذي أطلقته اليوم حول الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة تحت عنوان "الاحتياجات الإنسانية للنازحين 2023"، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وكشف التقرير عن وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح ‏يتوزعون في 11 محافظة، هي عدن، ولحج، والضالع، وابين، وتعز، والجوف، ومأرب، وشبوة، وحضرموت ، والمهرة، وسقطرى، والحديدة وحجة، وينتشرون في ‏646 مخيماً و927 تجمعا سكاني في 105 مديريات.



وتشمل احتياجات النازحين التي يغطيها التقرير، المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه ‏والاصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية.



وأوضح التقرير أن عدد النازحين في المحافظات المحررة بلغ 486572 أسرة ‏و3,078,336 فرداً يتوزع منهم 483,330 نازحاً في ‏المخيمات، 2,604,006 نازحاً في المنازل.



وأشار إلى أن محافظة ‏مأرب احتلت المرتبة الأولى حيث يتواجد فيها 2274453 نازح وبنسبة ‏‏73.67% من اجمالي النازحين في المحافظات المحررة.‏



وبلغت عدد الأسر في المخيمات التي يعتمد الاطفال فيها في مساعدتها في ‏كسب العيش 50086 وبنسبة 63% من اجمالي الأسر في المخيمات.



‏وتتوزع تلك الأسر على 309 مخيمات من أجمالي 646 مخيم وبنسبة 62% ‏من إجمالي المخيمات. فيما كشفت النتائج أن 39493 طفلا في المخيمات في سن التعليم ومحرومين الالتحاق ‏بالتعليم.



ودعا التقرير إلى إيجاد آلية لمساعدة حالات الضعف خصوصا النساء من النازحين ‏في المخيمات والمنازل حيث أظهرت النتائج بان هناك ‏‏(295,837) وبنسبة 9.8%.



كما دعا إلى إيجاد آلية لمساعدة الأسر النازحة التي يعولها أطفال حيث بينت ‏النتائج بأن عدد الأسر التي يعولها أطفال (9,305) أسرة منها ‏‏(7,474) أسرة يعولها طفل (ذكر) و(1,831) أسرة يعولها طفل ‏‏(انثى).‏



وأوصى التقرير بإيجاد الية لمساعدة حالات الضعف خصوصا النساء من النازحين ‏في المخيمات والمنازل حيث أظهرت النتائج بأن هناك ‏‏(295,837) وبنسبة 9.8%.‏



كما أكد على أهمية إيجاد آلية خاصة تهدف الى تقديم مساعدات مالية للأسر النازحة التي تسكن في ‏منازل مستأجرة وفي المجتمع المضيف حيث وجد أن (143014) أسرة تسكن في ‏المجتمع المضيف.



كما أكد أن (236290) أسرة تسكن في منازل مستأجرة و(3675) مستضافة ‏لدى أسر نازحة أخرى داخل المخيمات، مشددا على ضرورة توفير مأوى انتقالي لعدد (26510) أسرة تسكن في مأوى مؤقت وطارئ.‏

