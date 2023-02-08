إحصائية حكومية: أكثر من 200 وفاة وإصابة جراء الحوادث المرورية خلال يناير الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت إحصائية حكومية، عن وفاة وإصابة أكثر من 200 شخص جراء الحوادث المرورية في عدة محافظات يمنية، خلال يناير الماضي.



وقالت الإدارة العامة لشرطة السير، في بيان نشره موقع وزارة الداخلية، إنها سجلت خلال شهر يناير 286 حادثا مروريا بالمحافظات المحررة نتج عنها وفاة 37 شخصا وإصابة 166 آخرين، وخسائر مالية تقدر بنحو89.885.620 ريالا.



وحسب الإحصائية فإن الإصابات تنوعت بين 47 إصابة خطيرة و119 إصابات بسيطة.



وتوزعت الحوادث بين 169 تصادما و60 دهسا و26 انقلابا و4 سقوط و7 ارتطامات، وفقاً لمدير عام الإدارة العامة لشرطة السير العميد عمر أحمد بامشموس.



ولفت العميد بامشموس إلى أن محافظة مأرب شهدت 117حادثا، فيما شهد ساحل حضرموت 41حادثا، و12 حادثا بالمهرة و29 بشبوة ، و25 بتعز، و21 بلحج، و21 سقطرى و9 بحضرموت الوادي و10 الحديدة وحادث وحيد بأبين.