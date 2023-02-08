شكرا لبحثكم عن خبر خلال تأسيس الجمعية السكنية لموظفي صندوق الطرق .. الماس : نسعى لتحقيق استقرار اجتماعي لكوادر الصندوق لرفع إنتاجية العمل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع التأسيسي للجمعية التعاونية السكنية لموظفي صندوق صيانة الطرق والجسور لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بحضور المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي بعدن و نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سامي باهرمز والاخ عصام وادي مدير عام اتحاد الجمعيات بوزارة الشؤون الاجتماعية وعددا من مواظفي و كوادر الصندوق .

و في مستهل الاجتماع أكد المهندس معين أن إنشاء الجمعية يأتي تحقيقا لاحد الأهداف التي يسعى لها الصندوق منذ تأسيسه ، وهو تشكيل نواه لجمعية سكنية تخدم موظفي صندوق صيانة الطرق .. مشيراً إلى سعي الصندوق لخلق بيئة مناسبة تسهم برفع كفاءات الموظفين عبر توفير استقرار اجتماعي الكوادر العاملة في الصندوق وتحقيق مقياس الرفاهية الذي مع ارتفاعه ترتفع معدلات الإنتاجية وهو ما سينعكس أثره على كافة الاصعدة .

ونوه إلى أن مع إنشاء الجمعية سيكون التعاون في تطوير أدائها واداء الصندوق نقطة العمل والتخطيط للقادم في ظل القيادة السياسية الحكيمة والسلطة المحلية للنهوض بمقومات الانعاش الاقتصادي والاجتماعي وغيرها في البلاد عبر بناء الكوادر المنتجة .

ومن جانبه قال المهندس سامي باهرمز نائب رئيس مجلس الإدارة أن اشهار الجمعية اليوم هو امر سعى الجميع لتحقيقه خلال الفترات السابقة إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد حدت من ذلك ، ولكن تكاثف الجهود في العمل مع الأخ رئيس مجلس الادراة اثمرت اليوم في تأسيسها .

وبدوره أكد عصام وادي مدير عام الجمعيات السكنية أن تأسيس الجمعية يعتبر انجاز كبير يتحقق لمنتسبي صندوق الطرقات ، ونرجو معه الاستمرار في التعاون بين الجهات كافة لأجل أن يتحصل فيه الموظفين والعاملين على قطع ارض أسوة ببقية الجمعيات .

وجرى في الاجتماع التصويت على اختيار أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية بالاقرار على الأخوة التالية اسمائهم : _ شوقي حسن قائد _ رئيسا / سيف عبدالباري الرضي _ أمينا عاما / عبدالرقيب احمد سنين _ مسؤولا ماليا / محمد حسين النخعي _ امينا للصندوق / جمال محمد سالم _ عضوا / زكريا علي سالم _ عضوا / عبدالله ناصر عبدالله _ عضوا / جلال عبدالله الحدي _ عضوا / عفراء محمد عوض _ عضوا .. ومن اللجنة الرقابية للجمعية تم التصويت على الأخوة : خالد صالح زعبل _ رئيس لجنة الرقابة / فهمي سعيد علي جابر _ نائب رئيس لجنة الرقابة .

واختتم الاجتماع باحتفالية تكريم لقيادة الصندوق على رأسهم المهندس معين الماس والمهندس سامي باهرمز نظير الجهود الكبيرة التي قامت بها لتحقيق العديد من الإنجازات للبنية التحتية للصندوق و قطاع الطرق والجسور بشكل عام . .

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.