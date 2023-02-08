شكرا لبحثكم عن خبر مجلس القضاء الأعلى يقر انتداب عدد من القضاة في النيابات ويُعيّن رئيساً لمحكمة قشن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - إعلام المجلس

أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري المنعقد صباح اليوم بالعاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي "محسن يحيى طالب" رئيس المجلس، إنتداب عدد من القضاة في بعض النيابات العامة بناءً على المذكرات المقدمة من رؤوساء الهيئات القضائية.

ووافق المجلس على تعيين القاضي "حسن عبدالرزاق عبداللاه بن عويص" رئيساً لمحكمة قشن الابتدائية بمحافظة المهرة، وذلك بناءً على عرض مقدم من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي.

وناقش مجلس القضاء الأعلى عدد من التظلمات المقدمة من قبل بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات اللازمة.

كما ناقش المجلس تحديد الإجازة القضائية، وأقر تحديد شهري رمضان وذو الحجة إجازة قضائية.

وكان مجلس القضاء قد استعرض في اجتماعه محضر جلسته السابق وأقره واتخذ إزاء ذلك عدد من المعالجات اللازمة الهادفة لرفع مستوى الأداء.