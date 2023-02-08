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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، منتخب التنس على تحقيق ألقاب جديدة لليمن، خلال مشاركته في كأس ديفيز لدول غرب ووسط آسيا بنظام الفرقي التي تستضيفها سيرلانكا خلال الفترة من 11 وحتى 26 من الشهر الجاري.

البكري يحث منتخب التنس على تحقيق القاب في كأس ديفيز لدول غرب ووسط اسيا

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المنتخب بحضور وكيل الوزارة لقطاع الرياضة خالد الخليفي، ومدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر، ومسؤول الرياضة النسوية بقطاع الرياضة لؤي صبري.

بدوره، ثمن مدرب المنتخب الكابتن زهير موشجي، دعم وإهتمام الوزارة المستمر لمنتخب التنس في مشاركاته الخارجية.

ويمثل اليمن في البطولة تحت 16عام كلا من: محمد مكي وعزيز عادل مع المدرب سلطان المسمري وتحت 14عام محمد عادل وإبراهيم محمد برفقه المدرب زهير موشجي.

