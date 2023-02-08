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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قامت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، بزيارة تفقدية للوحدات في المنطقة العسكرية الخامسة، للاطلاع على أوضاع القوات وأحوال المقاتلين المرابطين في مناطق محافظة حجة التي تقع ضمن نطاق عمليات المنطقة.

لجنة من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تطلع على أوضاع الوحدات بالمنطقة العسكرية الخامسة

واطلعت اللجنة التي يرأسها نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد عبدالله لعابسي، وتضم مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ومساعد مدير دائرة العمليات الحربية العميد الركن عبدالوهاب هزاع قحطان، على مستوى تنفيذ الخطط التدريبية والعملياتية والجاهزية القتالية والروح المعنوية في مختلف الوحدات العسكرية والإدارية التابعة للمنطقة وقوات خفر السواحل المتمركزة في منطقة ميدي.

وعقدت اللجنة لقاءات واجتماعات مع قيادة المنطقة، وقامت اللجنة بزيارة للمواقع المتقدمة في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس التابعة لمحافظة حجة، واستمعت من رئيس عمليات المنطقة العميد عبدالله الملاحي، وقادة الألوية والوحدات والقيادات الميدانية، إلى شرح تفصيلي حول الموقف العملياتي وسير العمل الإداري.

ونقلت اللجنة للقادة والأبطال تحايا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وتحايا اخوانهم المرابطين في مختلف جبهات الفداء والتضحية الذين يقفون صفا واحدا تحت راية الجمهورية وتجمعهم الأهداف الوطنية السامية النابعة من عقيدة الولاء والانتماء لليمن وللهوية العربية.

وأشاد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل، بما شاهده من معنويات وكفاءة عالية لدى منتسبي المنطقة الخامسة.. مؤكدا أن الزيارة تأتي ضمن اهتمام قيادة وزارة الدفاع وجهود وتوجهات القيادة العسكرية لإعداد وبناء مؤسسة عسكرية صلبة وموحدة.

من جهتهم، عبّر قادة وأبطال المنطقة العسكرية الخامسة عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات..مجددين العهد بتقديم كل التضحيات لاستكمال تحرير الوطن من براثن مليشيا التمرد والكهنوت، وبذل الغالي والنفيس في سبيل استعادة الحق واعلاء راية الوطن واستعادة كرامة اليمنيين.

