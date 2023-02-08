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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان هشام نهرو، تحديث البرامج الخاصة بقطاع المرأة بما فيها قضايا النوع الإجتماعي، والعنف ضد الفتيات، والحماية والتمكين.

الوزير الزعوري يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحديث البرامج الخاصة بقطاع المرأة

واكد الوزير الزعوري، على اهمية التنسيق والتعاون مع الوزارة عند تنفيذ البرامج واختيار الشركاء المحليين وفقًا للبيانات المتوفرة في الدليل الرقمي لمنظمات المجتمع المدني الخاص بالوزارة، والتي تحدد المؤسسات والجمعيات المصرّح لها بموجب القانون من الوزارة..مشيرًا إلى اهمية الدفع قُدمًا لتنفيذ الخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن تنفيذًا للقرارات الدولية ذات الصلة.

من جهته أكد، نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق سيمضي قدمًا خلال عام 2023 في تنفيذ خططه وبرامجه وخلق علاقات شراكة متميزة مع قيادة الوزارة من أجل خدمة المستفيدين من مشاريع الصندوق في جميع المناطق المحررة.

من جانبها، شددت مدير عام المرأة والطفل بالوزارة فائزة عبد المجيد، على اهمية تفعيل أنشطة الصندوق والمساهمة في دعم برامج الحماية الإجتماعية وتنفيذ ألانشطة في مجال بناء القدرات للقيادات النسوية، ودعم خطط الوزارة الرامية لمناصرة قضايا المرأة والتمكين الإقتصادي وتعزيز دورها الوطني في مختلف المجالات.