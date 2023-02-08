[ الجيش: اشتباكات متقطعة بين الجيش ومليشيا الحوثي في عدة جبهات بتعز ]

أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، عن تجدد الاشتباكات المتقطعة بين قواته ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عدة جبهات بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن اشتباكات متقطعة تدور بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية، ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات (صالة شرقا وعصيفرة والدفاع الجوي شمالا والمطار القديم ووادي حذران غربا وجبهة الصلو جنوبي تعز).



وأمس الثلاثاء، استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات حوثية غربي تعز، فيما دارت اشتباكات في أكثر من جبهة في محيط المدينة وجنوبها.



ومنذ أسابيع تشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات مسلحة وسط استمرار المليشيا الحوثية بإرسال التعزيزات وبناء الاستحداثات العسكرية في مؤشر لجولة تصعيد جديدة بالمحافظة التي تحاصرها منذ ثماني سنوات.