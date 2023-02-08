إب.. مليشيا الحوثي تستغل الاحتفالات المدرسية لترويج لأفكارها الطائفية وتفخيخ عقول الأطفال

تستغل مليشيا الحوثي الإرهابية، الاحتفالات السنوية في المدراس الخاصة بمحافظة إب (وسط اليمن)، لتفخيخ عقول الأطفال ونشر أفكارها الطائفية التي تحث على العنف.



وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت"، إن قيادات في مليشيا الحوثي أرغمت المدارس الخاصة في عاصمة المحافظة ـ التي تنظم احتفالات سنوية لطلابها المتوفقين ـ بتخصيص فقرات تخدم المشروع الطائفي.



وأضافت أن المليشيا أجبرت إدارات بعض المدارس على رفع لافتات تخدم مشروعها وتخصيص فقرات (كلمة ـ عرض عسكري ـ زوامل ـ والصرخة) في الاحتفالات المقامة في المدارس هذه الأيام، في حين منعت الفقرات الوطنية ورقصات الزهرات.



وأشارت إلى أن العديد من المدارس أجبرت على تنفيذ التوجيهات الحوثية تحت الترهيب والوعيد بفرض اتاوات مالية أو فرض حارس قضائي عليها في مقدمة لمصادرتها.



وحذّر تربويون وأولياء أمور من استغلال المليشيا للمدارس بغرض تسويق أفكارها التي تستهدف لُحمة المجتمع اليمني، وتحث على العنف والالتحاق بالمعسكرات.



وطالب أولياء الأمور، مكتب التربية وإدارات المدارس من اتخاذ الإجراءات العاجلة للحد من استخدام المليشيا المدارس كمنابر للترويج للشعارات الطائفية وتفخيخ عقول الطلاب واستهداف مستقبلهم.



وخلال السنوات الماضية عمدت الميليشيا الحوثية إلى استخدام الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية لإقامة الفعاليات الطائفية واستقطاب الطلاب للقتال في صفوفها.

