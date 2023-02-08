شكرا لبحثكم عن خبر الشعيبي: الجنوب الجزء الأصيل بسلام دائم مستدام ولن يتحقق سلام بدونه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحامي الجنوبي يحيى غالب الشعيبي إن الجنوب أكثر احتياجا للسلام لتتوقف الحروب المزدوجة ضده نيران حرب العدو ونيران صديقة وحرب خدمات وإرهاب وحرب خفية مفضوحة. وأكد الشعيبي في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر على أن الجنوب الجزء الأصيل بسلام دائم مستدام ولن يتحقق سلام بدونه وهذا قول المبعوث الأممي جريفث. واختتم المحامي تغريدته بالقول: الانتقالي ليس الجنوب فحسب بل الجنوب هو الانتقالي فيصعب مسحه من الخارطة.

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