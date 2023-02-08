وضع 3 خطوات لمنع التهريب.. معهد أفريقي: تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يظهر الطبيعة العابرة للجريمة البحرية

المنامة - ياسر ابراهيم - قال معهد دراسات أمنى أفريقي "أن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عبر الصومال يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الأفريقي، وأنها تقوض للمكاسب التي تحققت من تراجع القرصنة في المنطقة".



ووفق تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي «ISS» ومقره جنوب أفريقيا - ترجمة "يمن شباب نت" - "بدلاً من الاعتماد على القوات البحرية الأجنبية، يجب على دول القرن الأفريقي أن تقود جهود وقف تدفقات الأسلحة غير المشروعة".



في 6 يناير/ كانون الثاني، اعترضت قوات القيادة الأمريكية مركباً شراعياً في المياه الدولية بين إيران واليمن يحمل أكثر من 2000 بندقية هجومية من طراز AK-47. وبحسب ما ورد يتم نقل شحنات آلاف الأسلحة غير المشروعة من تجارة الأسلحة بين إيران واليمن عبر الطرق البحرية إلى الصومال. هناك يتم بيعها للجماعات المتطرفة العنيفة مثل الدولة الإسلامية في الصومال وحركة الشباب.



يُزعم أن شبكة تهريب الأسلحة تمتد إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة الشباب في كينيا وإثيوبيا وموزمبيق - مما يهدد الأمن في منطقة مضطربة بالفعل. وهو ينتهك عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث تجدد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الصومال، كما أن تجارة الأسلحة غير المشروعة تقوض المكاسب التي تحققت من تراجع القرصنة في المنطقة.



ويرى المعهد الافريقي "للقرن الأفريقي قيمة اقتصادية وجيوسياسية وأمنية كبيرة لأفريقيا والعالم. إنه قريب من الممرات المائية الرئيسية الحيوية للتجارة الدولية. يربط مضيق باب المندب البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب في المحيط الهندي. وصادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي تعبر باب المندب ومضيق هرمز في طريقها إلى قناة السويس".



الصومال لديها أطول خط ساحلي في القارة الأفريقية، لكن حدودها البحرية مليئة بالثغرات وتتأثر بانعدام الأمن على الأرض، حيث أن تهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والسلع الأخرى أمر شائع نسبيًا، ومع ذلك فإن انتشار الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن والتي ينتهي بها المطاف في الصومال يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الأفريقي. بحسب التقرير.





وقال "أن الجريمة البحرية انتشرت بسبب عدم كفاية المراقبة والدوريات وقدرات الإنفاذ من قبل القوات البحرية في المنطقة، وأدى هذا إلى جانب الصراعات الداخلية والحرب في اليمن، إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، مما يهدد تجارة النفط الدولية وأمن الطاقة".



وبمصالحها الاقتصادية والأمنية المكتسبة، تدخلت القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية في هذا الفراغ الأمني ​​البحري وقادت الجهود لحراسة هذه المياه، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية اعترضت القوات البحرية الأمريكية بشكل متقطع شحنات الأسلحة المتجهة إلى الصومال.



ويرى المعهد الافريقي "لكن لا ينبغي لأفريقيا أن تنقل دورها في مجال الأمن البحري إلى جهات خارجية، إذ يجب على الدول في القرن الأفريقي أن تتولى المسؤولية، حيث توجد السياسات التي تمكنهم من القيام بذلك على الرغم من تحديات التنفيذ".



المبادرات الإقليمية مثل مدونة جيبوتي لقواعد السلوك (من خلال تعديلها في جدة) تدرج بالفعل الأنشطة غير القانونية في البحر، بما في ذلك تهريب الأسلحة، باعتبارها تهديدًا كبيرًا، يضيف اليمن الذي مزقته الحرب إلى المخاطر الأمنية. ومع ذلك كانت الدول بطيئة في تنفيذ المدونة والتعديلات ليست ملزمة قانونًا.



يمكن القيام بعمل مشترك استباقي من قبل دول القرن الإفريقي من خلال فريق عمل الهيئة الحكومية للتنمية المعني بالبحر الأحمر وخليج عدن، والذي تم إنشاؤه للتعاون الأمني ​​البحري.



يضاعف مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AU) جهوده لوقف، تهريب الأسلحة، ويعد الأمن البحري خطوة حيوية في برنامج إسكات الأسلحة، ومع ذلك يجب ربط هذه الاستراتيجيات ومواءمتها مع السياسات البحرية الوطنية والإقليمية - وهي مهمة تتطلب إنشاء فريق استشاري بحري في مفوضية الاتحاد الأفريقي.



التحدي الآخر هو التباين في تطلعات الدول الإفريقية والخليجية في تأمين مياه خليج عدن، حيث العديد من فرق العمل البحرية في المنطقة لها عضوية متداخلة، ولم يتم توضيح المصالح الأفريقية في هذه المبادرات بوضوح.





وبدون عمليات فعالة بقيادة أفريقية، يمكن أن تتدخل القوات البحرية الأجنبية التي لها منشآت عسكرية في جيبوتي للتصدي للتهريب في البحر، وعلى الرغم من انخفاض القرصنة قبالة سواحل الصومال، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عملية أتالانتا - التدريبات العسكرية في القرن الأفريقي - يظهر التزامه بالأمن بما يتجاوز القرصنة.



ثلاث خطوات

ثلاث خطوات عملية يمكن أن تؤمن المجال البحري للمنطقة. أولاً، توسيع ولاية خطط مثل مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل الصومال لتشمل الجرائم البحرية الأخرى، مثل تهريب الأسلحة.



ثانيًا، القيام بمواءمة المذكرات الإقليمية مثل بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المجاورة ومراقبتها والحد منها مع مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات الأسلحة، من شأن ذلك أن يساعد في تحقيق الهدف 16.4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بشأن الحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة، كما أن تحسين المواءمة بينها سيمكن من تجميع الموارد والمساءلة المشتركة عن العمل.



أخيراً، يمكن للأنشطة البحرية أن تعزز التعاون السياسي والأمني ​​الذي يحتاجه القرن الأفريقي بشدة. يتألف فريق عمل "إيغاد" من دول ساحلية وغير ساحلية، ومن خلال رؤية مشتركة، يمكن للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) توجيه المشاركات متعددة الأطراف لصالح حوكمة الأمن البحري في المنطقة. يمكن لقوة عمل بحرية من شرق إفريقيا مكافحة تهريب الأسلحة وتأمين النطاق البحري الواسع للقرن الأفريقي.



وإذا تُرك تهريب الأسلحة إلى الصومال دون رادع، فسوف يستمر في تهديد السلام والازدهار الإقليميين، سيتطلب تأمين المجال البحري في خليج عدن تكاتف جميع الأيدي على ظهر السفينة.