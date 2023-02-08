شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يدعو إلى مواقف دولية صارمة ضد مليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا رئيس المجلس الرئاسي باليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، إلى مواقف دولية صارمة ضد مليشيات الحوثي للحد من المعاناة الإنسانية في البلاد.

وكان العليمي يتحدث خلال استقباله في قصر معاشيق المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، للبحث في مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وحذر العليمي من تداعيات إجراءات المليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات.

وقال رئيس المجلس الرئاسي باليمن رشاد العليمي، إن ذلك "يتطلب مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه المليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة".

وجدد العليمي "التزام المجلس الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية لدفع المليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الإيجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار".

وأكد حرص المجلس والحكومة على "تقديم كل التسهيلات للوسيط الدولي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

ويشهد اليمن حراك دوليًا وإقليميًا واسع في مسعى لتجديد الهدنة الأممية إلا أن ذلك ما زال يصطدم بتصعيد مليشيات الحوثي والتي ترفض وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية وتعمد إلى التصعيد الميداني في جبهات القتال.