رئيسة رابطة المختطفين تلتقي السفير السعودي والمبعوث الأممي لدى اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - التقت رئيسة رابطة أمهات المختطفين الأستاذة "أمة السلام الحاج" بمدينة الرياض كلاً من السفير السعودى لليمن "محمد آل جابر" والمبعوث الأممي لدى اليمن السيد "هانس غروندبرغ".

وفي اللقائين تحدثت الحاج عن الرحلة الطويلة لأمهات المختطفين ومعاناتهن لأكثر من ثمان سنوات وهن في انتظار الحل العادل لقضية أبنائهن المعتقلين والمخفيين قسراً الإنسانية.

كما تطرقت الحاج للحديث عن أنشطة الرابطة المستمرة في سبيل انقاذ أبنائهن المختطفين الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن.

وشددت الحاج على الحق الإنساني الذي لايمكن المساومة فيه وهو إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً دون قيد أو شرط من جميع السجون ولدى كل الأطراف ورفض الرابطة لعمليات التبادل التي يتم بموجبها الإفراج عن المختطفين المدنيين مقابل مقاتلي جبهات الحرب.