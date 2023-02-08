اليمن.. مطار عدن يصدر تعميمًا بمنع التعامل مع الجوازات الممدّدة صلاحيتها

المنامة - ياسر ابراهيم - أصدرت جوازات مطار عدن، الثلاثاء، تعميمًا بمنع التعامل مع الجوازات اليمنية الممدة الصلاحية من أي جهة كانت.

وأكدت إدارة الجوازات بالمطار أنها ستعيد أي مسافر لديه جواز سفر ممد حسب التوجيهات من قبل رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية رقم 36-ح-2023، بتاريخ 24يناير 2023م.

ودعت مدراء شركات الطيران، بإشعار موظفيها بالالتزام بالتعميم، واشعار مكتب الطيران والمبيعات بهذه التعليمات حتى لا يتعب المسافر من مشقة السفر وعناءه.

وأكدت أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت القادم 11 فبراير 2023م.