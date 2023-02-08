اتحاد الطلبة اليمنيين يعلن وفاة طبيب يمني مع زوجته وابنته في زلزال تركيا 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن اتحاد الطلبة اليمنيين بتركيا، اليوم الثلاثاء، وفاة الدكتور اليمني حمدي الغزالي مع زوجته وابنته؛ بسبب الزلزال الذي ضرب عدد من المدن التركية فجر أمس الإثنين.

وأكدت مصادر يمنية أنه عثر على الدكتور حمدي الغزالي مع زوجته وابنته تحت الأنقاض، نتيجة الزلزال الذي ضرب مدينة مالاطيا وعدد من محافظات جنوب تركيا، وأنه تم انتشال جثتيهما وقد فارقا الحياة.

وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن فقدان الطالب اليمني حمدي الغزالي مع زوجته قبل أن يتم تأكيد وفاتهما بسبب الزال الذي ضرب تركيا، وراح ضحيته نحو 6000 قتيل.

وكانت مصادر يمنية في تركيا، قد كشفت في وقت سابق، عن فقدان اثنين يمنيين وإصابة ثمانية آخرين في الزلازل المدمر في تركيا، في إحصاء أولي وليس نهائي للضحايا اليمنين المقيمين في المدن التركية.



ووفق إحصائية أولية نشرها اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا "فإن هناك 58 يمنياً تضرروا من الزلزال بينهم إثنين مفقودين في مدينة كهرمان مرعش التركية في حين أصيب ثمانية آخرين في مدينتي ملاطيا وهاتاتي، في حيث تضرر 46 يمني في خمس مدن أخرى تعرضت للزلزال المدمر".



من جانبه كشف السفير اليمني في تركيا محمد طريق "ان هناك ثلاث أسر يمنية تحت الأنقاض بعضهم خرج وآخرين مفقودين، وما زلنا نتحقق ونتأكد من الضحايا اليمنيين جراء الزلزال حتى لا نزعج أهاليهم".