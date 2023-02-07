الجيش اليمني يحبط هجوما للحوثيين في الضالع ويسقط طائرة مسيرة بصعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الوطني اليمني، الثلاثاء، إحباط هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية، غرب محافظة الضالع، (جنوب) وإسقاط طائرة مسيرة في صعدة شمال البلاد.



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني قوله، إن عناصر حوثية، حاولت مهاجمة مواقع الجيش في قطاع "حبيل يحيى" بجبهة الفاخر، لافتا إلى أن قوات الجيش رصدت المحاولة منذ بدايتها.



وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت هجوم تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صوفها.



وفي محافظة صعدة شمال البلاد، أسقطت قوات الجيش، طائرة مسيّرة تابعة لتنظيم جماعة الحوثي الإيرانية، في محور علب بمديرية باقم.



وأفاد موقع الجيش عن عمليات محور علب العميد فارس مجلي قوله، إنه بعد فحص أجزاء الطائرة المسيّرة الحوثية، تبين أنها إيرانية الصنع.

