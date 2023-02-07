العليمي يبحث مع غروندبرغ جهود الأمم المتحدة لإحياء مسار السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث رئيس المجلس الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الثلاثاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، مستجدات الملف اليمني والجهود الأممية المنسقة مع الأشقاء والأصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن.



جاء ذلك في لقاء بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن بحضور عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، ومساعد المبعوث الأممي معين شريم، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وخلال اللقاء جدد العليمي التزام المجلس، والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، ودعمه للجهود الاقليمية والدولية لدفع المليشيات الحوثية الإرهابية على التعاطي الايجابي مع كافة المساعي الحميدة لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الامم المتحدة، وبما يلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة الدولة وتحقيق الامن والاستقرار.



وأكد حرص المجلس والحكومة على تقديم كل التسهيلات للمبعوث الاممي من أجل الوفاء بولايته المشمولة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبياناته، وخصوصا القرار 2216 في مسعاه لتحقيق أهداف الأمم المتحدة الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.



وحذر رئيس المجلس الرئاسي من تداعيات إجراءات المليشيات الإرهابية الحوثية ضد القطاع الخاص، وأنشطة الغرف التجارية، وحرية انتقال الأفراد والسلع بين المحافظات.



وشدد على أن ذلك يتطلب مواقف دولية صارمة للحد من المعاناة الإنسانية التي تسعى هذه المليشيات إلى مفاقمتها بدعم من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم قال مكتب المبعوث الأممي إن غروندبرغ اختتم زيارة إلى الرياض حيث التقى بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وسفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر ومسؤولين سعوديين.



وأوضح المكتب في بيان، أنه جرى خلال اللقاءات "مناقشة سبل التوسع في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية والتقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق للنار في جميع أنحاء اليمن ونحو عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة".



يأتي ذلك، في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة وجهات دولية وإقليمية جهودًا لتجديد هدنة في اليمن استمرت 6 أشهر وانتهت في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

