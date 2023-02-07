السفارة اليمنية بأنقرة تعلن تلقيها بلاغات بوجود عدد من اليمنيين بين ضحايا زلزال تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السفارة اليمنية بأنقرة، الثلاثاء، أنها تلقت بلاغات تفيد بوجود عدد من اليمنيين بين ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا.



وقالت السفارة في بيان لها، إنه "وفقا للمعلومات الرسمية الأولية بشأن ضحايا الكارثة، تلقينا بلاغات تفيد بوجود عدد من اليمنيين في قوائم ضحايا الزلزال".



وأشار البيان إلى أن السفارة باشرت بالتأكد من الأسماء وحصر حالات الجرحى والمفقودين ومتابعة أوضاعهم.



كما أعلنت السفارة اليمنية في بيانها أنها شكلت خلية طوارئ لمتابعة التطورات والاستجابة لأي طارئ على مدار 24 ساعة.



وأهاب البيان بأبناء الجالية اليمنية والطلاب الدارسين بتوخي الحيطة والحذر جراء زلزال جنوب ووسط تركيا، مؤكدا على ضرورة الابتعاد من مناطق الزلزال واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات التركية.

وفي وقت سابق، قال اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا إن "هناك 58 يمنياً تضرروا من الزلزال بينهم مفقودين إثنين في مدينة كهرمان مرعش التركية في حين أصيب ثمانية آخرين في مدينتي ملاطيا وهاتاتي، في حيث تضرر 46 يمني في خمس مدن أخرى تعرضت للزلزال المدمر".



من جانبه قال السفير اليمني في أنقرة محمد طريق، إن "هناك ثلاث أسر يمنية تحت الأنقاض بعضهم خرج وآخرين مفقودين، وما زلنا نتحقق ونتأكد من الضحايا اليمنيين جراء الزلزال حتى لا نزعج أهاليهم".



وأضاف في مداخلة مع "يمن شباب" "نحن على تواصل مستمر مع اليمنيين في المناطق المنكوبة في تركيا وشكلنا لجان للمتابعة مع الجالية اليمنية واتحاد الطلاب في تركيا، وأبلغنا جميع اليمنين اتباع تعليميات فرق الإنقاذ التركية".



وأشار السفير اليمني إلى أن هناك ثلاثمائة من الطلاب والعائلات يقطنون المدن التركية التي ضربها الزلزال.



إلى ذلك أجرى الرئيس رشاد محمد العليمي، اتصالاً هاتفياً بسفير اليمن لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق، للاطمئنان على سلامة أبناء الجالية اليمنية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب نحو عشر مدن تركية فجر أمس الاثنين.



وحث الرئيس العليمي السفارة والبعثة الدبلوماسية بمضاعفة جهودها في المتابعة والاطمئنان الدائم على كافة رعاياها، وتقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة المنسقة مع السلطات والمنظمات المعنية على كافة المستويات. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.

وتخطى مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.



وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 3549 شخصا والجرحى 22 ألفا و168، وفقا أحدث إحصاء أعلنه الرئيس أردوغان.



وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي وقع فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا).



من جهة أخرى، ارتفع عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 1712 قتيلا و3750 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

