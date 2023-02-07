مقتل قياديين وإصابة أخرين من قوات الانتقالي بانفجار عبوة ناسفة في أبين

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل ضابطان في قوات المجلس الانتقالي، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدف آليات عسكرية في مديرية مودية شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن رئيس عمليات اللواء الخامس دعم وإسناد العقيد عبدالله سعد بارجيلة وركن عمليات الكتيبة الأولى في اللواء ذاته مشعل العلياني قتلا بانفجار عبوة ناسفة بمديرية مودية شرقي أبين.



وأوضحت، أن العبوة الناسفة زرعت على جانب طريق ترابي في قرية امبقيرة الواقعة إلى الشرق من مديرية مودية، وانفجرت أثناء مرور موكب عسكري لقوات المجلس الانتقالي.



وأشارت المصادر إلى أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة خمسة جنود على الأقل بجروح متفاوتة، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.



يشار إلى أن قرية امبقيرة شهدت أواخر يناير الفائت صدامات بين أهالي المنطقة وقوات الانتقالي بعد اقتحام الأخيرة للقرية واختطاف عددا من المواطنين، حيث أسفرت المواجهات عن سقوط تسعة قتلى من الجانبين.

وكانت قوات الانتقالي المدعومة إماراتيا قد أعلنت في سبتمبر/ أيلول الماضي، إطلاق عملية عسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، حيث قتل وأصيب العشرات من تلك القوات في سلسلة هجمات بمناطق متفرقة بالمحافظة.