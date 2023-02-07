شكرا لبحثكم عن خبر تجار يشترونه ويصدرونه إلى سلطنة عمان والصين..هذا سبب إرتفاع سعر السمك بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف عاملون في مجال الاصطياد البحري في محافظة عدن لصحيفة "عدن الغد"عن أسباب غلاء أسعار الأسماك والمنتجات البحرية في محافظة عدن مؤخرا .

وقال العاملون للصحيفة ان غلاء الأسعار جاء عقب دخول عشرة تجار محليين السوق المحلية للاصطياد والتي كانت مخصصة حتى العام 2015 للسوق المحلية فقط وليست للتصدير.

وأشاروا الى ان التجار مؤخرا اسسوا شركة تقوم بتصدير الأسماك والاحياء البحرية الى عمان والصين موضحين انهم يقومون بشراء كافة الكميات التي يتم اصطيادها في عدن وابين ومن ثم تصدير جزء منها الى الصين واخر الى سلطنة عمان .

وبحسب المصادر فان التجار يقومون بتجهيز 10 حاويات شهريا مزودة بمبردات لتخزين الأسماك ومن ثم تصديرها الى الصين بحيث يتسبب الامر بسحب كافة الأسماك من السوق المحلية .

وقال العاملون في مجال الاصطياد انه وخلال سنوات ماقبل 2015 كانت تتم عمليات الاصطياد للتصدير عبر شركات اصطياد خاصة بحيث يتم منع شراء أي كميات يتم اصطيادها عبر القوارب الصغيرة كون ان هذه الكميات مخصصة للسوق المحلية .

وأوضح العاملون الى ان عملية تواطئ كبيرة يتشارك فيها مسئولون وجهات اختصاص سمحت بعملية التجريف لكميات الاصطياد الضئيلة للسوق المحلية وتصديرها للخارج.