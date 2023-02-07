شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الجنوبي يعلن استشهاد بارجيله ومشعل في وادي عومران بابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعتّ القوات المسلحة الجنوبية, مساء اليوم استشهاد القائدين البطلين عبدالله سعد بارجيلة ومشعل عبدالمجيد حسن فضل إثر استهداف ارهابي غادر في وادي عومران مديرية مودية بمحافظة أبين. وجاء في نص بيان النعي… قال تعالى: (( مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا)) (23) صدق الله العظيم بحزن وأسى بالغين ننعي الى قواتنا المسلحة الجنوبية استشهاد القائدين البطلين عبدالله سعد بارجيلة ومشعل عبدالمجيد حسن فضل في استهداف إرهابي غادر وجبان في وادي عومران مديرية مودية. ونحن ننعي استشهاد القائدين الماجدين في اللواء الخامس دعم وإسناد معبرين عن فداحة الخسارة، فإننا في الوقت نفسه نؤكد ان قواتنا المسلحة الجنوبية خصبة وولادة وزاخرة بالشجعان المغاوير ، وهي بذلك قوية صلبة وعلى قدرة واقتدار وجاهزية عالية في مواصلة الانتصارات واجتراح المآثر البطولية في حسم الحرب على الإرهاب وتنظيماته وعناصره و في معركتنا الوطنية الجنوبية والقومية العربية ضد المليشيات الحوثية الارهابية ومشروعها الإيراني التوسعي الطائفي الدموي . سنمضي بشموخ الواثقين بالنصر الناجز، وسنظل على العهد الذي قطعناه على أنفسنا ، عهدا صاغته دماء الشهداء ، حتى تحقيق الهدف الذي استشهد في سبيله الشهيدين القائدين وكل شهداء القوات المسلحة الجنوبية. خالص التعازي والمواساة لأسر الشهيدين القائدين وذويهم وقيادة ومنتسبي اللواء الخامس دعم واسناد وكل منتسبي قواتنا المسلحة الجنوبية إنا لله وإنا إليه راجعون

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