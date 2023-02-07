شكرا لبحثكم عن خبر المحرمي يلتقي مدير أمن العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي اليوم بعدن بمدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي ومدير اصلاحية عدن المركزية نقيب اليهري، أبرز التحديات التي تواجه عمل الإدارات والأقسام والأجهزة الأمنية التابعة لشرطة المحافظة والسبل والحلول والمعالجات المناسبة التي من شأنها الإسهام في تجاوزها.

وأكد المحرمي على تحسين أوضاع النزلاء والاستماع إلى احتياجاتهم الضرورية وعدم سلبهم حقوقهم وكذلك إعادة تأهيل مباني السجون والاهتمام بنظافة المباني.

وشدد على أن النزيل يتمتع بكافة حقوقه القانونية ووفق المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والعمل على إحالة الموقوفين خلال الفترة المحددة بالقانون إلى النيابة العامة.