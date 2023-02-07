شكرا لبحثكم عن خبر لقاء سعودي وأممي لبحث جهود الحل السياسي الشامل في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، اليوم (الثلاثاء)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ. وجرى خلال اللقاء استعراض جهود السعودية السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية لدعم الحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق والرفع من معاناته. كما ناقشا سبل تعزيز ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم أمنه واستقراره وتنميته.

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