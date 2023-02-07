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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بلغت نسبة إنجاز مشروع إعادة إنشاء العبارات لطريق الغيضة شحن بوادي تنهالن في محافظة المهرة 40 في المائة، وذلك بتمويل وإشراف من صندوق صيانة الطرق والجسور.

إنجاز 40 بالمائة من مشروع طريق الغيضة - شحن في المهرة

وتشمل أعمال المشروع، إعادة إنشاء العبارات الخرسانية التي تدمرت بسبب كوارث السيول والأعاصير في المهرة، وذلك وفقا للمواصفات الهندسية والفنية المناسبة لتدفق السيول وعبور المياه إلى مجراها.

وأكد مدير المشروع منيف الزوملي، أهمية المشروع الذي يهدف لحماية أحد أهم الطرق الرابطة بين المهرة والمحافظات المجاورة، والحرص على إنجازه في موعده المحدد ووفقا للمواصفات الفنية والهندسية المحددة.

