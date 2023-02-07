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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال تقرير حقوقي ان ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 7553 انتهاكا بحق المواطنين والاعيان المدينة بمحافظة الجوف خلال عام 2022م

رصد 7553 انتهاكا ارتكبته مليشيا الحوثي بحق المواطنين في الجوف

واوضح رئيس لجنة الحقوق والإعلام بالجوف، خلال حفل اشهار التقرير ان حالات القتل والاصابة بلغت 142 حالة منها 22 حالة قتل مباشر و34 قتل بالالغام وبلغت الاصابات 86 حالة اصابة مباشرة.

من جانبه اكد وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي ان مليشيا الحوثي لاتزال تمارس شتى انواع الانتهاكات بحق المواطنين من قتل وتشريد ونهب وفرض جبايات واغلاق للمدارس وحرمان من التعليم رغم ان رواتب المعلمين تدفع من السلطات الشرعية فيما تمنعهم المليشيا من التدريس.

وكشف التقرير عن اغلاق مليشيا الحوثي 100 مدرسة وحرمان 4800 طالب في المحافظة بالاضافة إلى اغلاق كلية التربية للعلوم الانسانية وحرمان 1200 طالب من مواصلة تعليمهم الجامعي.

وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لعدد 1300 اسرة من منطقة اليتمة شمال المحافظة والتلاعب بالاحتياجات الاساسية واستحداث السجون بذات المنطقة والتضييق على المواطنين من خلال نقاط التفتيش وفرض الجبايات.