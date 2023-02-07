شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التعليم العالي يناقش مع محافظ تعز أوضاع التعليم الأكاديمي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور خالد الوصابي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ تعز نبيل شمسان، أوضاع مؤسسات التعليم العالي في المحافظة.

وزير التعليم العالي يناقش مع محافظ تعز أوضاع التعليم الأكاديمي

كما تناول اللقاء، أهمية تطبيق القواعد العامة، واللوائح التي يحددها القانون للإرتقاء بمستوى العمل الأكاديمي والبحثي في المحافظة، وأوضاع الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وأكد الوزير الوصابي، أهمية الإلتزام بالمعايير واللوائح والقوانين المعمول بها في مختلف الجامعات اليمنية التي تساهم في تطوير وتحسين العملية التعليمية والأكاديمية في المحافظ، والعمل المشترك في مواجهة كافة الصعوبات والتحديات التي تواجه العملية التعليمية الأكاديمية في تطوير مخرجات التعليم العالي لسوق العمل في مختلف المجالات والتخصصات.

ومن جانبه، أكد محافظ تعز، أن السلطة المحلية تسعى للإرتقاء بالتعليم العالي بالصورة المطلوبة حسب المعايير في كافة مؤسساتها الأكاديمية والبحثية المتقدمة، وتنفيذ اللوائح والمحددات القانونية التي تساهم في تطوير مستوى التعليم الجامعي في تعز، لما فيه المصلحة العامة وبما ينعكس على تحسين التعليم الأكاديمي في المحافظة.