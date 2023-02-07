شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المبعوث الأممي في الرياض لبحث جهود استئناف هدنة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زار المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود استئناف وتوسيع الهدنة الإنسانية في اليمن.

المبعوث الأممي في الرياض لبحث جهود استئناف هدنة ببلادنا

والتقى غروندبرغ، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، والسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، ومسؤولين سعوديين، لمناقشة سبل التوسع في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية باليمن، وفقًا لبيان لمكتب المبعوث الأممي.



وأضاف البيان أن "الاجتماع ناقش كذلك سبل التقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء اليمن ونحو عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة".



ومنذ انتهاء الهدنة مطلع أكتوبرالماضي، تبذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي جهودًا لاستئناف الهدنة وتوسيع بنودها، إلا أنها لم تلق استجابة حقيقية من قبل الأطراف المتصارعة حتى الآن.