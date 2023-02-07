لحج.. مليشيا الانتقالي تستحدث نقطة جباية على ناقلات النفط في يافع

المنامة - ياسر ابراهيم - استحدثت مليشيا الانتقالي المدعومة من الإمارات، نقطة جباية جديدة على ناقلات الوقود في محافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الانتقالي استحدثت حاجز تفتيش جديد في منطقة العسكرية بمديرية يافع، لفرض اتاوات على ناقلات الوقود.



وأضافت أن المليشيا زادت من حجم الاتاوات على ناقلات الوقود، ما دفع محطات الوقود بمديريات يافع الأربعة إلى وقف نشاطها احتجاجاً على تلك الاتاوات.



وأوضحت المصادر أن إيرادات نقاط الجباية في مديرية الحد لوحدها تجاوز المليار ريال شهريا وتذهب للجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي دون أن يكون للمديرية منها نصيب.



وأشارت إلى أن مليشيا الانتقالي تتخذ من مديريات يافع المحاذية لمحافظة البيضاء مصدرا للجبايات التي يذهب جلها لصالح اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس رغم افتقار المديريات للمشاريع التنموية والخدمية.

