إب..قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين مليشيا الحوثي ونجل شيخ قبلي بحزم العدين

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر محلية بمديرية حزم العدين غربي محافظة إب (وسط اليمن)، بسقوط قتلى وجرحى جراء اشتباكات مسلحة، بين مليشيا الحوثي ونجل شيخ قبلي بالمديرية.



وأوضحت المصادر أن قتلى وجرحى سقطوا في نقطة "الغياط" بمدخل منطقة "الفنج" في عزلة "جبل حريم" بمديرية حزم العدين، الاثنين، إثر اشتباكات مسلحة بين مليشيا الحوثي ونجل أحد المشايخ ويدعى "سام محمد علي الحريمي".



وأضافت أن المليشيا نفذت حملة مسلحة في سوق "الفنج" مسقط رأس الحريمي" وأطلقت النار بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخرين.



وأشارت المصادر إلى أن المليشيا اقتحمت محلات عدد من الباعة داخل السوق ونهبت ممتلكاتهم، قبل أن تقتحم قرية "الحريمي" وتداهم العديد من المنازل وتختطف العشرات من السكان.



وفي وقت لاحق سلم الشيخ "محمد علي الحريمي" نفسه للمليشيا في محاولة لاحتواء الموقف، غير أن المليشيا واصلت انتهاكاتها بحق الأهالي في المنطقة بحثاً عن نجله الذي فر إلى جهة مجهولة، حسب المصادر.



وتأتي الانتهاكات الحوثية بعد نحو أسبوع من حملة مماثلة استهدفت أسرة "البعني" في ذات المديرية، ضمن مسلسل انتهاكات وجرائم يومية في مختلف مديريات المحافظة.

