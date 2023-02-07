شكرا لبحثكم عن خبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يطمئن على الجالية اليمنية اثر الزلزال الذي ضرب الاراضي التركية والسورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أجرى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً بسفير اليمن لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق، للاطمئنان على سلامة ابناء الجالية اليمنية اثر الزلزال المدمر الذي ضرب اليوم الاثنين، انحاء متفرقة من الاراضي التركية والسورية مخلفا مئات الضحايا بين قتيل وجريح.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من السفير طريق، الى احاطة شاملة حول احوال الرعايا اليمنيين، والاتصالات والجهود الجارية لمتابعة اوضاعهم في مختلف المناطق المنكوبة.

وحث فخامة الرئيس، السفارة والبعثة الدبلوماسية بمضاعفة جهودها في المتابعة والاطمئنان الدائم على كافة رعاياها، وتقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة المنسقة مع السلطات والمنظمات المعنية على كافة المستويات.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، عن خالص تعازيه، وتضامنه مع الشعبين التركي والسوري في ضحايا هذه الكارثة الزلزالية..سائلاً الله ان يمنح اهلهم الصبر، وان يمن على المصابين بالشفاء العاجل