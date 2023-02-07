إثنين مفقودين و8 مصابين.. آخر معلومات عن الضحايا اليمنيين جراء الزلزال المدمّر في تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت مصادر يمنية في تركيا، عن فقدان اثنين يمنيين وإصابة ثمانية آخرين في الزلازل المدمر في تركيا، في إحصاء أولي وليس نهائي للضحايا اليمنين المقيمين في المدن التركية. في الوقت الذي بلغ عدد قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600 حتى مساء الاثنين.



ووفق إحصائية أولية نشرها اتحاد الطلاب اليمنيين في تركيا "فإن هناك 58 يمنياً تضرروا من الزلزال بينهم إثنين مفقودين في مدينة كهرمان مرعش التركية في حين أصيب ثمانية آخرين في مدينتي ملاطيا وهاتاتي، في حيث تضرر 46 يمني في خمس مدن أخرى تعرضت للزلزال المدمر".



من جانبه كشف السفير اليمني في تركيا محمد طريق "ان هناك ثلاث أسر يمنية تحت الأنقاض بعضهم خرج وآخرين مفقودين، وما زلنا نتحقق ونتأكد من الضحايا اليمنيين جراء الزلزال حتى لا نزعج أهاليهم".



وأضاف في حديث لـ"يمن شباب" في مداخلة تلفزيونية "نحن على تواصل مستمر مع اليمنيين في المناطق المنكوبة في تركيا وشكلنا لجان للمتابعة مع الجالية اليمنية واتحاد الطلاب في تركيا، وابلغنا جميع اليمنين اتباع تعليميات فرق الإنقاذ التركية".



وقال: "ان هناك ثلاثمائة من الطلاب والعائلات يقطنون المدن التي ضربها الزلزال".

وفي وقت سابق أمس الاثنين كشف مصدر لـ"يمن شباب نت"، أنه جرى انتشال زوجة مقيم يمني من تحت الأنقاض وجرى نقلها لتلقي العلاج".



إلى ذلك أجرى الرئيس رشاد محمد العليمي، اتصالاً هاتفياً بسفير اليمن لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق، للاطمئنان على سلامة ابناء الجالية اليمنية إثر الزلزال المدمر الذي ضرب نحو عشر مدن تركية فجر أمس الاثنين.



وحث الرئيس، السفارة والبعثة الدبلوماسية بمضاعفة جهودها في المتابعة والاطمئنان الدائم على كافة رعاياها، وتقديم التسهيلات اللازمة والمساعدة المنسقة مع السلطات والمنظمات المعنية على كافة المستويات. وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الرسمية.



وأمس الاثنين قالت سفارة اليمن بأنقرة في بيان لها، إنها "تتابع باهتمام كبير أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا"، ودعت أبناء الجالية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة من قبل الجهات المختصة".



خصصت السفارة أرقاماً للحالات العاجلة ومتابعة التطورات على مدى 24 ساعة على النحو التالي: ملحقية شؤون المغتربين (05551574385)، الشؤون القنصلية (05375670175)، مكتب سكرتارية سعادة السفير (05308717454)".



وحتى مساء الاثنين بلغ إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 3 آلاف و600، ففي تركيا وحدها، أعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 2379 شخصا والجرحى إلى 14 ألفا و483.



وأضافت أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا- مما أدى إلى انهيار 3471 مبنى.



ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، الذي يشمل طلب المساعدة الدولية، بينما حذرت إدارة الطوارئ من وجود نشاط زلزالي خطير في المنطقة، ومن أن الهزات الارتدادية ستستمر بقوة تصل إلى 6.7 درجات.



وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 1451 والمصابين إلى 3531، وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض، وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.



- فيديو :