11 منهم في سجون الحوثيين.. كيف تخلت الولايات المتحدة عن الموظفون اليمنيين في سفارتها بصنعاء؟

المنامة - ياسر ابراهيم - في أكتوبر 2021، بدأ المتمردون الحوثيون باعتقال الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في اليمن، ولا يزال أحد عشر منهم في السجن حتى اليوم، ألمحت قيادة الحوثيين إلى أن المعتقلين كانوا جواسيس يدعمون "العدوان الأمريكي" على اليمن.



وقال عاملون سابقون في السفارة إن ما حدث لزملائهم هو مجرد جزء من ملحمة العمل الصعبة والمثبطة للهمم في كثير من الأحيان، في صنعاء منذ أن استولت ميليشيا الحوثي المناهضة للولايات المتحدة على العاصمة اليمنية في عام 2014.



ووفق مجلة فورين بوليسي «Foreign Policy» التي قالت إنها تحدثت، مع ستة عمال سابقين بالسفارة بالإضافة إلى أحد أفراد عائلة أحد العمال المحتجزين حاليًا لدى الحوثيين. حيث قال كل من الموظفين السابقين إنهم عملوا في السفارة لمدة 10 سنوات على الأقل، وغادر بعضهم اليمن فيما بعد، جميعهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفًا من تعرضهم للانتقام.



وقالت المجلة في تقرير - ترجمة "يمن شباب نت" - كان الموظفون المحتجزون لدى الحوثيين على اتصال ضئيل مع عائلاتهم وتوفي أحد المعتقلين، وهو عبد الحميد العجمي، الربيع الماضي أثناء وجوده في سجن للحوثيين. وأخبر زملاء سابقون المجلة أن السبب في ذلك هو أنه لم يكن لديه إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية الكافية، إذ أنه ومثل بعض الموظفين المحتجزين الآخرين، ولم يكن العجمي يعمل لدى الولايات المتحدة وقت اعتقاله، حيث تقاعد في عام 2017.



وعلى الرغم من التصريحات الصحفية التي تصدرها الولايات المتحدة من حين لآخر والتي تحث الحوثيين على إطلاق سراح زملائهم، إلا أن موظفي السفارة السابقين قلقون من أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئًا يذكر بعد فوات الأوان. وقال عامل سابق في السفارة يعيش الآن خارج اليمن: "بالنسبة لي، أرى هذه البيانات الصحفية تقول نفس الشيء مرارًا وتكرارًا، أشعر بالحزن لرؤية ذلك".



وقال دبلوماسي أمريكي رفيع تحدث مع مجلة «فورين بولسي» في مقابلة عبر الهاتف إن من بين الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة في اليمن إنهاء الصراع والإفراج عن عمال السفارة المحتجزين. وقال الدبلوماسي: "إنهم جزء من عائلتنا، ونعتزم إعادتهم إلى أحبائهم".

وتابع الدبلوماسي: "لقد أوضحنا مرارًا وتكرارًا رغبتنا في المشاركة". وتابع "لسوء الحظ، لم يُظهر الحوثيون أي انفتاح في القيام بذلك". (أرسلت فورين بوليسي طلبات متعددة للتعليقات إلى ثلاثة مسؤولين مختلفين من جماعة الحوثي المتمردة، والتي تُعرف أيضًا باسم أنصار الله)، ولكنهم لم يردوا.





ومع ذلك، أعرب جميع موظفي السفارة السابقين الذين تحدثوا إلى المجلة عن سخطهم من الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة معهم أو مع زملائهم خلال موقف متقلب بعد سنوات من الخدمة. وفي عام 2015 انتقلت السفارة الأمريكية في صنعاء إلى السعودية بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. كان هناك إحباط بين الموظفين الذين بقوا في اليمن بشأن مدى صعوبة الحصول على تأشيرة أمريكية، وتأخر مدفوعات إنهاء الخدمة، وحتى تحذيرات من الأمريكيين بأنهم إذا غادروا اليمن، فسوف يفقدون وظائفهم.



وقال موظف سابق آخر بالسفارة في صنعاء "كما تعلم، كنا نعمل في السفارة منذ فترة طويلة، اعتقدنا أننا سنحصل على مزايا أفضل". كان العامل يأمل في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة أو في حالة فشل ذلك، الحصول على وظيفة خارج اليمن بعد العمل لدى الحكومة الأمريكية في بلد ينطوي فيه هذا الارتباط على مخاطر كامنة. وقال الموظف: "[أردت أن أذهب] إلى مكان يمكننا فيه الحصول على حياة أفضل". "فرصة أفضل لأطفالنا من حيث الدراسة، حيث يمكننا الخروج بدلاً من الاحتجاز".



حتى قبل استيلاء الحوثيين على السلطة، كان العمل مع الأمريكيين عملاً محفوفًا بالمخاطر. ففي عام 2008 شن تنظيم القاعدة هجومين مميتين على السفارة الأمريكية في صنعاء. وقال الموظف السابق الموجود الآن خارج اليمن: "كل القتلى يمنيون، ما زلنا نعمل هناك، هذا لا يعني شيئا".



وعلى الرغم من أن ماثيو تولر، السفير الأمريكي السابق في اليمن، ودبلوماسيين أمريكيين آخرين خدموا أو يخدمون حاليًا مناصبهم من السعودية، واصل عدة مئات من اليمنيين العمل في السفارة الأمريكية من صنعاء بعد نقل السفارة.



تم تخفيض هذا الرقم بشكل كبير على مر السنين، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلق على الرقم الدقيق، ولم يضطر الموظفون الباقون فقط للتعامل مع الهجمات السعودية المميتة ضد شمال اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، ولكن كان عليهم أيضًا مواجهة القمع الحوثي المناهض للولايات المتحدة.



واعتقل المتمردون الحوثيون الأمريكيين في الأشهر الأولى من استيلائهم على السلطة وكذلك اليمنيين الذين يُنظر إليهم على أنهم ينتقدون نظامهم. في عام 2017، احتجز الحوثيون الموظف السابق هشام العميسي، الذي انتقد الحوثيين على وسائل التواصل الاجتماعي، لمدة خمسة أشهر.

في نفس الوقت تقريبًا، اعتقل الحوثيون موظفًا بالسفارة يُدعى أسامة العنسي واحتجز لبضعة أشهر، على الرغم من أن اعتقاله كان أقل شهرة من العميسي وكان سبب ذلك أقل وضوحًا، وفي أوائل مايو/ أيار 2018، احتجز الحوثيون موظفًا آخر بالسفارة، وهو رامي الحاج، وأُطلق سراحه بعد عدة أشهر في عملية تبادل أسرى سهلتها عُمان، على حد قول زميل عمل سابق، على الرغم من عدم تأكيد تبادل الأسرى هذا من قبل وزارة الخارجية، بالإضافة إلى اتهام الحوثيين بالتعذيب داخل سجونهم.





وقال موظف ثالث سابق، قال إنه كان يعمل لدى الولايات المتحدة من صنعاء حتى وقت قريب: "كان علينا أن نتوارى عن الأنظار، حتى مع أقاربنا".



وكانت الولايات المتحدة تدرك جيدًا المخاطر التي كان يطلب من موظفي السفارة تحملها. في عام 2018، حذر بريد إلكتروني رسمي للسفارة حصلت عليه مجلة فورين بولسي من "مكتب الأمن الإقليمي" من الموظفين المحليين وموجه إلى "جميع القائمين على رعاية صنعاء"، من التقارير التي تفيد بأن الحوثيين "أمروا بإغلاق أي منظمة مساعدة مرتبطة بالولايات المتحدة، وأي شخص يعمل مع أي مؤسسات مساعدة أمريكية، عامة أو خاصة، سيتم استجوابه".



بعد إلقاء القبض على الحاج، بدأ بعض موظفي السفارة يفكرون في مغادرة صنعاء بجدية أكبر وتساءلوا عما إذا كان بإمكانهم العمل عن بعد خارج اليمن لأن السفارة قبل كل شيء كانت من الناحية الفنية في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك نصت الرسالة التي تم إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين اليمنيين المحليين من وحدة شؤون اليمن في المملكة العربية السعودية في 28 مايو 2018 بوضوح على أنه إذا حاول اليمنيون العمل عن بُعد من خارج اليمن، فيمكنهم توقع فقدان وظائفهم.



وجاء في الرسالة: "الموظفون المحليون الذين يختارون مغادرة اليمن (للعيش خارج اليمن)، سيتم نقلهم من وضع تصريف الأعمال إلى وضع غير مؤقت، وفصلهم من العمل بالسفارة".



وتحدثت "فورين بوليسي" مع الموظفين الذين واصلوا العمل لدى الولايات المتحدة من صنعاء بعد هذه النقطة، وقالوا إنهم فعلوا ذلك لأنهم كانوا بحاجة إلى الوظيفة، وكان هناك احتمال ضئيل للتوظيف في مكان آخر، وكانوا يأملون فقط أنه إذا أبقوا رؤوسهم منخفضة، فلن يكون هناك شيء، ليس هناك أي تداعيات من السلطات في صنعاء.



وقال الموظف الثالث بالسفارة: "بعد فترة عندما أطلق سراح هشام وأسامة اعتقدنا أنه ربما يهدأ الوضع".



ساعدت وزارة الخارجية عددًا صغيرًا نسبيًا من اليمنيين الذين ما زالوا يعملون في السفارة من صنعاء على الانتقال إلى مصر بعد اعتقالات الحوثيين في عام 2021، كما قال موظفون سابقون في السفارة لمجلة فورين بوليسي، لكن لم يتلق جميع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين هذه المساعدة.





ولا يزال سبب حدوث الاعتقالات في ذلك الوقت المحدد أو سبب استهداف 11 يمنيًا لا يزالون رهن الاحتجاز على وجه التحديد، غير واضح. لكن موظفًا سابقًا آخر لا يزال في صنعاء تحدثت إليه "فورين بوليسي" شعر أن صاحب عمله السابق -السفارة الامريكية - لم يعطِ مصداقية كافية لشكاوى اليمنيين من أن الحوثيين كانوا ينتهجون خطابًا عنيفًا تجاههم.



وقال ذلك الموظف في مقابلة عبر الهاتف: "كنا نخبر المشرفين لدينا أن الحوثيين يصعدون تعاملهم ".



وعلى عكس نظرائهم الأفغان الذين يمكنهم التقدم للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة (SIVs) بعد عام واحد من التوظيف في الحكومة الأمريكية، لا يمكن لليمنيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة إلا إذا عملوا في الولايات المتحدة لأكثر من 15 عامًا، وفقًا لموظفين سابقين ومذكرة داخلية لوزارة الخارجية حصلت عليها المجلة الأمريكية.



وقال الموظف العالق في صنعاء: "لقد اندهشنا من طريقة تعاملهم مع الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان". "لقد مررنا بهذا على مدى السنوات الخمس الماضية حتى الآن، لم يتم تقديم أي دعم لنا (...) ليس لديك أي فكرة عن مدى صعوبة الحصول على وظيفة عندما تقول إنك عملت لدى سفارة الولايات المتحدة".



وقال أحد أقارب موظف محتجز: "تعتبر الولايات المتحدة العدو الأول للحوثيين".



وقالت ميساء شجاع الدين، محللة يمنية وباحثة بارزة في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، "إن الحوثيين يستخدمون معتقلين بارزين - مثل موظفي السفارة السابقين - كورقة مساومة لمحاولة التوسط في صفقة مع المجتمع الدولي".



وقالت "عندما يتعلق الأمر بالنفوذ، سأقول إن الحوثيين ما زالوا يبحثون عن طرق يمكنهم من خلالها التفاوض مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف واحتياجات معينة، ويعتقدون أن الأمريكيين هم المفتاح في هذه القضية".



وتابعت "لكن في نهاية المطاف المعتقلون يمنيون ولن يستخدم الأمريكيون كل قوتهم للضغط بسبب المواطنين اليمنيين، حتى لو عملوا في السفارة".