شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تصد هجوما حوثيا بالضالع.. ومعارك عنيفة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، مساء الاثنين، كسر هجوم عسكري لمليشيات الحوثي بمحافظة الضالع فيما خاض الجيش معارك عنيفة في تعز.

وذكرت القوات الجنوبية، في بيان، أن وحدتها المتمركزة في في قطاع "حبيل يحيى" شمال شرقي مديرية الحشاء شمالي محافظة الضالع (جنوب) أفشلت هجوما عبر محاولة تسلل قامت بها المليشيات الحوثية الإرهابية على عدة مواقع.

وبحسب البيان فإن عناصر من المليشيات الحوثية حاولت القيام بعملية تسلل من اتجاه موقع (الحرّة) تحت تغطية نارية مكثفة من قبل المدفعية التابعة للمليشيات إلا أنها سرعان ما انكسرت وتراجعت تحت وقع ضربات نيران القوات الجنوبية.

وأضاف: "تمكنا من رصد عملية التسلل منذ وقت مبكر وقامت قواتنا باستهداف العناصر المتسللة بشكل مباشر وسقط العديد منهم بين قتيل وجريح، في الوقت الذي تحاول المليشيات الضرب بشكل هستيري بغية تأمين انسحاب عناصرها، إلا أنها تلقت أيضًا ردا رادعا أخمد نيران أسلحتها".

وفي تعز، قال الجيش اليمني، إنه خاض معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي في جبهة "الصلو" الريفية شمالي شرق المحافظة الخاضعة لحصار حوثي مشدد.

وذكر الجيش اليمني، في بيان، أن المعارك اندلعت بمختلف أنواع السلاح وتزامنت مع إطلاق المليشيات الحوثية لطيران مسير في المنطقة في مسعى لتوفير غطاء ناري لعناصرها المهاجمة.

وتأتي هذه التطورات العسكرية في وقت يشهد اليمن حراكا دوليا واسعا في مسعى لتثبيت هدنة هشة في البلاد إلا أن تلك الجهود تصطدم باستمرار بتصعيد الحوثيين الذين يرفضون قرار وقف إطلاق النار والانخراط في عملية سياسية.

ويهدد تصعيد مليشيات الحوثي بعودة قتال بشكل غير مسبوق لليمن، وسط تحذيرات مراقبين من هذه الخطوات التصعيدية التي تهدد أي مساع أو جهود أممية ودولية لتحقيق أي تقدم في الملف اليمني.