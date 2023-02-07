بسبب تدهور المعيشية.. أكاديمي يمني يعلن اعتزامه ترك التدريس والبحث عن "مهنة أخرى"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن أكاديمي يمني في جامعة صنعاء، أنه يعتزم البحث عن عمل آخر بدلاً من التدريس الجامعي، يأتي هذا في ظل تدهور الوضع المادي لغالبية الأكاديميين في الجامعات اليمنية، نتيجة استمرار انقطاع الرواتب الحكومية منذ عام 2016.



وقال استاذ الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور عبد الكريم الوصابي بأنه يفكر بالبحث عن عمل اخر لافتاً إلى أنه في حال وجد العمل سوف يقوم بشطب كلمة دكتور من قاموس حياته، وأنها أصبحت "بمثابة لعنة بهذه البلاد حلت بصاحبها".



وأضاف - في منشور بموقع فيسبوك - "اما بالنسبة لشهادة الدكتوراة فسيتم مواراتها في الثرى لأنها في اليمن بحكم الميت حاليا"، مشيراً إلى أنه "في كل دول العالم العمل الأكاديمي يجعل صاحبه يعيش حياة كريمة الا في اليمن".



وتابع الوصابي: "أعتذر لأسرتي عن سنوات بعدي عنهم واغترابي في الخارج لتحصيل العمل ونيل شهادة الوهم العليا".



وتسببت أزمة انقطاع الرواتب بصدمة كبيرة للكثير من الأكاديميين بجامعة صنعاء إذ ساءت أحوالهم بعد أن كانوا يعيشون حياة كريمة، ومستقرة، خصوصاً وأن الراتب مصدر اعتمادهم الوحيد لتصريف شؤون حياتهم.



ويعيش ما يقارب نصف مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من دون رواتب منذ سبتمبر 2016، حيث يعيشون ظروف قاسية على غرار مئات الآلاف من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر وسط ظروف معيشية قاسية فرضتها الحرب المستمرة في البلاد منذ ثمان سنوات