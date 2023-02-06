التحالف: قوات نظامية سترمي ذخيرة حية بالبريقا"لا قلق"

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يزيد بن سلمان - شبوة - دعت المواطنين في عدن لعدم القلق.. قوات التحالف تعلن القيام بتدريبات بالذخائرالحية لقوات "درع الوطن" في مديرية البريقة عدن. خاص كشف مصدر في العمليات المشتركة بمحافظة عدن عن تلقيهم اشعار من قوات التحالف العربي بمديرية البريقة بانه سيتم صباح يوم غدا الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 2023 م اجراء تدريبات بالذخيرة الحية على أسلحة الدشكا والأسلحة القناصة إضافة لعدد من الانفجارات التدريبة. واضاف المصدر هذه التدريبات ستكون في مقر قيادة قوات التحالف العربي 802 السعودية الواقع في مديرية البريقة. ونوه بانه لا ينبغي أن يشعر المواطنون في محافظة عدن بالذعر أو الخوف في أثناء سماع أصوات الانفجارات

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