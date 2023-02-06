بعد أنباء تعثر المفاوضات بشأن اليمن.. وزير الخارجية السعودي يجري زيارة قصيرة إلى مسقط

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، زيارة قصيرة إلى سلطنة عمان التقى خلالها بنظيره العماني، بدر البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني.



وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء اليوم الإثنين، ملفات عدة، من ضمنها تنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه المنطقة، بالوسائل السلمية، عبر الحوار والحلول التوافقية، التي تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.



من جانبها قالت الخارجية السعودية إن بن فرحان التقى في مسقط وزير المكتب السلطاني الفريق أول محمد سلطان النعماني. وأضافت الوزارة أن الطرفين ناقشا القضايا المشتركة.



يعد هذا اللقاء هو الأول بين المسؤولين السعوديين والعمانيين بهذا المستوى بعد تردد أحاديث عن تعثر أصاب المفاوضات التي تجري بين الرياض ومليشيات الحوثي في مسقط.



والأسبوع الماضي، قالت صحيفة إنتلجنيس الفرنسية، إن الوزير العماني، النعماني، هو المسؤول الأول في سلطنة عمان عن الملف اليمني، وأن السعودية تتهم السلطنة بوقوفها مع مليشيات الحوثي رغم محاولة تقديم نفسها كأنها وسيط.



وغادر الوزير السعودي، مسقط بعد زيارة قصيرة بدأت مساء أمس الأحد وانتهت اليوم.

