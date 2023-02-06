بعد إحباط تهريب أسلحة للحوثي.. وفد عسكري "أمريكي بريطاني" يزور منفذ شحن بالمهرة شرق اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - زار ضباط أمريكيون وبريطانيون، الإثنين، منفذ شحن البري بمحافظة المهرة على الحدود مع سلطنة عمان شرق اليمن.



وقال مصدر خاص لـ"يمن شباب نت"، إن "وفدا عسكريا يضم ضباط أمريكيين وبريطانيين زار صباح اليوم، منفذ شحن بمحافظة المهرة بعد أن وصل أمس الأحد على متن طائرة عسكرية إلى مطار الغيضة".



وأوضح، أن الضباط من ضمن قوات الأسطول الأمريكي الخامس والقوات الدولية المشتركة العاملة في خليج عمان، وجاءوا بهدف زيارة منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.



وبحسب المصدر، "التقى الوفد العسكري الأمريكي البريطاني خلال الزيارة بقيادة قوات التحالف العربي في المهرة"، دون تفاصيل إضافية.



ويبدو أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق بين البحريتين الأمريكية والبريطانية مع الأجهزة الأمنية اليمنية وقوات التحالف العربي لمحاربة التهريب في محافظة المهرة الواقعة على بحر العرب.



ومؤخرا ضبطت الأجهزة الأمنية بالمهرة، أسلحة ومعدات للطيران المسير في منفذ شحن أثناء محاولة تهريبها إلى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



يأتي ذلك في وقت أعلنت البحرية الأمريكية ضبط شحنات أسلحة ومواد متفجرة على متن سفن صيد في عمليات منفصلة في بحر العرب وخليج عمان، يعتقد أنها كانت قادمة من إيران في طريقها إلى مليشيات الحوثي.

