المجلس الرئاسي يوجه بالإسراع في تشغيل محطات بث شبكة الإنترنت في المناطق المحررة

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني العميد الركن طارق صالح، الإثنين، بالإسراع في تشغيل محطات بث شبكة الإنترنت في المناطق المحررة.



جاء ذلك خلال لقاء بوزيرَ الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، ومدير عام شركة "عدن نت" منصور الوليدي في مدينة المخا بمحافظة تعز، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش اللقاء مستوى الإنجاز في مشروع التوسعة الذي تنفذه شركة "عدن نت" تحت إشراف وزارة الاتصالات، لإيصال خدمات الإنترنت غير الخاضعة لتحكم مليشيا الحوثي إلى أقصى ما يمكن في المناطق المحررة.



وشدد طارق صالح، على ضرورة مضاعفة الجهود والحرص على تشغيل شبكة الإنترنت من خلال "عدن نت" في مدينتي عتق والمخا مع حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد على أهمية الإسراع في إنجاز المشروع وتجنب التأخير لتحقيق خطوات ملموسة تقود إلى تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل من سيطرة المليشيا الحوثية.



بدوره، أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن خدمة الإنترنت التي تقدمها "عدن نت" سيتم تشغيلها رسمياً نهاية فبراير الجاري، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، كما سيتم تدشين الخدمة في كل من سيئون ولحج وأبين بعد شهر واحد.

من جانبه استعرض مدير شركة "عدن نت" شرحاً مفصلًا حول مراحل توسعة شبكة الإنترنت في كل من محافظات عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة، ومدينة المخا التي استكملت الشركة فيها كُليًا تشييد الأبراج الخاصة ببث الإنترنت تمهيدًا لتشغيل الشبكة بشكل منتظم.



وعقب اللقاء، قام وزير الاتصالات بتفقد سنترال المخا والمواقع التي تم فيها نصب أبراج شبكة عدن نت، مشيراً إلى وجود برنامج لإيصال الشبكة إلى مدينتي الخوخة في الحديدة والتربة في تعز كمرحلة قادمة من المشروع لتأمين الحاجة إلى شبكة اتصالات آمنة تكون في متناول الجميع.

