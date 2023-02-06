زلزال تركيا.. عائلات يمنية تحت الأنقاض والسفارة تدعو أبناء الجالية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة

كشف مصدر في سفارة بلادنا بتركيا، عن وجود طلاب وعائلات يمنية تحت الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب تركيا اليوم الاثنين، في حين دعت السفارة أبناء الجالية اليمنية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التركية.



وقال المصدر لـ "يمن شباب نت"، إن طالبين مع عائلاتهما لا يزالون في عداد المفقودين تحت الأنقاض في مدينة ملاطيا، إضافة إلى عائلة أخرى لأحد الأطباء اليمنيين لاتزال هي الأخرى تحت الأنقاض في مدينة هاتاي.



وأوضح المصدر أنه جرى انتشال زوجة مقيم يمني من تحت الأنقاض وجرى نقلها لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن السفارة مستمرة بالتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة مصير بقية المفقودين، ومتابعة كل جديد بشأنهم.



في السياق قالت السفارة في بيان لها "تتابع السفارة باهتمام كبير أوضاع أبناء الجالية والطلاب في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب عدة ولايات جنوبي تركيا، حيث يقوم سعادة السفير محمد صالح طريق بالتنسيق المباشر مع رئاسة الجالية وفروع اتحاد الطلاب في المناطق المنكوبة".



وأضاف البيان: "في ظل التطورات المتسارعة وتحسبا لوقوع ارتدادات للزلازل، تدعو السفارة أبناء الجالية لتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المعلنة من قبل الجهات المختصة".



وحسب البيان فقد خصصت السفارة أرقاماً للحالات العاجلة ومتابعة التطورات على مدى 24 ساعة على النحو التالي:

ملحقية شؤون المغتربين (05551574385)

الشؤون القنصلية (05375670175)

مكتب سكرتارية سعادة السفير (05308717454)



وأعربت السفارة عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية في هذا المصاب الجلل، ونسأل من الله الشفاء للمصابين والرحمة للموتى.



وكان زلزالاً مدمرا ضرب عدة مدن تركية فجر اليوم وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف.



وظهر اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب فجر اليوم جنوب البلاد إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، فيما جرى إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض



وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمقر إدارة الكوارث والطوارئ بأنقرة إن الزلزال خلف خسائر كبيرة، وإن السلطات استنفرت كل الوسائل لتجاوز آثاره.



وتابع أنه لا يمكن التكهن إلى أي مدى سترتفع الوفيات نظرا لاستمرار عمليات البحث والإنقاذ.

