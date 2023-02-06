شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية تعرب عن تضامن بلادنا مع تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعربت وزارة الخارجية، عن متابعتها للنتائج الكارثية للزلزال المدمر في كل من الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية، والذي أسفر عن مئات الوفيات والإصابات وأضرار هائلة في الممتلكات.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها، تضامن الجمهورية اليمنية مع الأشقاء في تركيا وسوريا..سائلة المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كشفت إدارة مدينة عثمانية التركية، الإثنين، عن مقتل 5 أشخاص عقب انهيار أبنية بسبب الزلزال.

وقبل قليل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 7.4 درجة ضرب ولاية قهرمان مرعش.



وحول آخر المستجدات، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه حتى الآن وقعت 6 هزات أرضية في ولاية قهرمان مرعش تجاوزت شدتها 6 درجات وكان أكبرها بقوة 6.6 درجة.

وزير الداخلية التركي أكد أن الأولوية الآن الوصول للمحاصرين تحت الأنقاض وندعو المواطنين إلى الكف عن استخدام الهواتف المحمولة.