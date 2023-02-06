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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظمت مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت، اليوم بسيئون، ورشتي عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي لدى الكبار، والاهتمام بالوصلة الشريانية الوريدية ومضاعفات الغسيل الكلوي، ضمن فعاليات اليوم العالمي للكلى وضمن برنامج اليوم العلمي الثالث للمراكز بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، وإشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء.

انعقاد ورشتي عمل بسيئون حول الإنعاش القلبي والاهتمام بالوصلة الشريانية الوريدية

وناقشت الورشة الاولى التي نفذت بالشراكة مع مؤسسة دار الشفاء وبمشاركة 24 متدربًا من الطاقم الطبي والفني للمراكز، محورين رئيسين، المحور الأول تحت عنوان الأساس الداعمة للحياة والتنفس الصناعي، بينما استعرض المحور الثاني الخطوات السليمة لعمل الإنعاش القلبي الرئوي وآلية عمل الفريق الطبي اثناء الإنعاش القلبي المتقدم وباستخدام جهاز الصدمة القلبية الكهربائية.

فيما تطرقت الورشة الثانية، التي استهدفت 21 متدربًا من الطاقم الفني والطبي بالمراكز، إلى ضرورة الاهتمام بالوصلة الشريانية الوريدية ومضاعفات الغسيل الكلوي الدموي.