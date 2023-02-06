شكرا لبحثكم عن خبر النفط تمرر جرعة سعرية جديدة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت شركة النفط بعدن ، اليوم ، سعر بيع مادة البترول . وأضافت الشركة ٢٥ ريالاً على سعر كل لتر من مادة البترول. وبلغ سعر اللتر الواحد بعد الزيادة ٩٧٥ ريال يمني. وكان سعر اللتر الواحد قبل الزيارة ٩٥٠ ريال يمني. ولم تعلن شركة النفط عن سبب زيادة السعر حتى الآن.

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