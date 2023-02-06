شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. الإعلان عن بدء صرف المرتبات الجيش بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أوضح مصدر في مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع العميد الركن عبدالله عبدربه عن تدشين عملية صرف رواتب العسكريين من الحالات المعروفة بالشهداء والجرحى وملحقي الضباط والقوى الجوية لشهر يناير الماضي. وأكد المصدر أن البنك المركزي سلم اشعارات الصرف والذي سيدشن في خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الاثنين. إلى ذلك لم يوضح المصدر موعد صرف رواتب الوحدات العسكرية في المحاور والألوية والجهات. يذكر أن رواتب ١٧ للعسكريين متخلفة مازلت لم تصرف من الأعوام الماضية ومنها تسعة أشهر العام قبل الماضي.

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