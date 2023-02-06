شكرا لبحثكم عن خبر محكمة في عدن تحطم صد الحكومة وتوقف قرار رفع الأسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت المحكمة الإدارية بعدن يوم الاثنين حكما يقضي بتعليق العمل بقرار رفع تسعيرة الدولار الجمركي . وأصدرت المحكمة في أولى جلساتها حكما يقضي بوقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عن رئاسة الوزراء لحضور الجلسة القضائية في القضية القضائية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.

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