إب.. مجهولون يعتدون على مقبرتين بحثا عن "مكنوزات"

المنامة - ياسر ابراهيم - قام مجهولون بنبش مقبرتين في محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقال سكان محليون، إن مجهولين قاموا خلال الأيام الماضية، بنبش عدداً من القبور في منطقة وراف التابعة لمديرية جبلة (جنوب غرب إب)، بحثا عن "مكنوزات".



وأضافوا أن عمليات النبش التي عادة ما يقوم بها شبان عاطلون عن العمل، طالت قبورا في قرية "الرشاحي" وفي قرية "المعبري" بمنطقة وراف.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة وسيطرتها بالقوة على إب، زادت وتيرة الاعتداءات على المقابرفي المحافظة سواء من قبل قيادات حوثية ونافذين بهدف السطو عليها أو من قبل باحثين عن "كنوز" مزعومة في تلك المقابر.

