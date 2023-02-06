منها مستشفى متخصص في العيون.. الكويت تعلن تمويل مشاريع استراتيجية في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأحد، اعتماد تمويل تنفيذ مشاريع حيوية وإستراتيجية للتخفيف من معاناة المواطنين في اليمن، أهمها بناء وتجهيز مستشفى متخصص في أمراض وجراحة العيون، وبناء مجمع إنساني يضم خمس كتل خدمية، وإنشاء مدرسة مع التأثيث والتجهيز.

جاء ذلك على لسان مدير عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون، خلال لقائه والوفد المرافق له، وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، حيث يزور الوفد الكويت محافظة مأرب حاليًا، وفقا لوكالة سبأ.

واستعرض العون، خطط وبرامج الهلال الكويتي في مختلف المجالات وخصوصا الجوانب الإنسانية.. مؤكدا الحرص على تنفيذ تدخلات عبر مشاريع مستدامة وتعزيز البنى التحتية في مجالات التعليم، والصحة، والمياه، والحماية الاجتماعية، وتحسين سبل العيش وبناء القدرات.

وناقش اللقاء، توسيع التدخلات الكويتية في المجالات الإنسانية والبنى التحتية المستدامة بما يعزز قدرات السلطة المحلية في تقديم الخدمات ويخفف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف المستفيدين منها، وكذا تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وأكد الوكيل مفتاح، أهمية تدخلات الهلال الأحمر الكويتي خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت بتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف.. معربا عن التطلع إلى تقديم المزيد من الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية جراء استمرار الحرب والظروف الصعبة الراهنة في البلاد.