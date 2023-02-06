بحجة الاحتشام.. توجه حوثي لفصل آلاف الموظفات من أعمالهن في الجهاز الحكومي

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت عدد من الموظفات في مؤسسات الدولة في صنعاء، أن مليشيا الحوثي شرعت في اتخاذ إجراءات لفصل آلاف الموظفات من أعمالهن في الجهاز الحكومي.

وقالت رسالة موجهة من موظفات حكوميات مواليات للحوثي، إلى رئيس الحكومة الحوثية غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور إن هناك توجها لدى مليشيا الحوثي لفصل النساء من أعمالهن في الجهاز الحكومي.

وشارك في الرسالة 26 امرأة معظمهن يعملن في مناصب كبيرة في حكومة الحوثي والمؤسسات الرسمية في صنعاء والمحافظات. ونشر القيادي الحوثي أحمد حاشد مضمون الرسالة الموجهة إلى رئاسة الحكومة غير المعترف بها.

وأكدت الرسالة، أن توجه المليشيا في المرحلة القادمة فصل النساء الموظفات من العمل، بعد إجراءات عدة اتخذها لمنع ما يقول الحوثي إنه اختلاط في مؤسسات الدولة.

وأشارت رسالة النساء الموظفات أنه "يجري الرفع برؤى من بعض الجهات بإلغاء قطاعات المرأة في بعض الوزارات بحجة تقليص الهيكلة والتضخم الوظيفي".

كما أشارت إلى أن التوجه الحوثي يشمل أيضا منع النساء من التعليم الجامعي، والعمل العام، بمبررات الحشمة.

ومن بين النساء الموقعات على الرسالة، هناء على عبدالله العلوي، وكيلة وزارة الشباب والرياضة، نجوى العاضي، نائبة رئيس دعم المعلومات واتخاذ القرار بالأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وأمة السلام الرضي، مستشارة مدير شركة النفط، أروى أحمد علي رباد، وسكينة حسن زيد، وابتسام المتوكل الأستاذة السابقة بجامعة صنعاء والموظف برتبة ضابط لدى وزارة داخلية الحوثي ومسؤولة عن عدة قطاعات في المليشيا.

وصعدت مليشيا الحوثي مؤخرا حملاتها ضد المرأة حيث قامت بإصدار عدد من التوجيهات تحد من حرية المرأة منها عدم السفر إلا بمحرم، وكذا وضع شروط وضوابط للبالطوهات وغيرها.