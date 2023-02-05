قناة إيرانية: عناصر مليشيا الحوثي يستلمون 100 دولار شهريا من طهران

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت قناة إيرانية الأحد، عن أموال يتسلمها عناصر الحوثي من إيران، بشكل شهري كمرتبات من الحرس الثوري الإيراني.



ونقلت قناة إيران إنترناشيونال الإيرانية المعارضة عن مصادرها، أن مرتبات يصرفها الحرس الثوري الإيراني شهريا لعناصر المليشيات التابعة له في كل من سوريا ولبنان واليمن.



وقالت القناة نقلا عن مصادرها إن الحرس الثوري يصرف 100 دولار شهريا لعناصر الحوثي، وهم المجموعة الأرخص، بينما يصرف 250 دولار لمليشياته وعناصره في سوريا، و1300 دولار لعناصر مليشيا حزب الله.



وأشارت القناة إلى أن صفقات فساد، كشفت أن قادة إيرانيين يستولون على أموال كانت أعلى بكثير من تلك المسلمة. ومن بين المسؤولين الذين يستقطعون مرتبات المليشيات التابعة لإيران، جمال الدين آبرومند، مساعد محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني.



وقالت القناة وفقاً لما قاله قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، فقد تم تخفيض الراتب الشهري لـ"فاطميون" و"زينبيون" والحوثيين اليمنيين إلى 100-200 دولار، لكن قادة فيلق القدس أعلنوا للحكومة أن راتب هذه القوات يتراوح بين 500 و1000 دولار.

المصدر: إيران إنترناشيونال